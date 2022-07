Zmiany wśród dzielnicowych w Zgorzelcu i okolicach. Kto od lipca jest Twoim policjantem pierwszego kontaktu? Paulina Gadomska

Dzielnicowi to policjanci najbliżej mieszkańców. Pomagają przy rozwiązywaniu sąsiedzkich konfliktów, dbają o bezpieczeństwo i spokój na dzielnicy, służą poradą. Co jeszcze należy do ich obowiązków i nad którymi dzielnicami sprawują opiekę? Z początkiem lipca zaszło kilka zmian, a do rejonów przypisano nowych policjantów. Znasz swojego dzielnicowego?