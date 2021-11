Znacie ten budynek w Zgorzelcu? Mogłyby tam powstać piękne lofty! [ZDJECIA]

Pomysłów na jego wykorzystanie było kilka. Może kościół? Może centrum handlowe, a może mieszkania? Niestety wszystkie pomysły zakończyły się fiaskiem, a obiekt wciąż stoi niewykorzystany. Piękny, ceglasty budynek można by przerobić np. na lofty. Takie budynki jak ten, po dawnej rozdzielni energetycznej w Zgorzelcu, który został wybudowany w 1926 roku, aż proszą się o to, by wykorzystać je w ciekawy sposób. A wy jak byście zagospodarowali dawny budynek po rozdzielni prądu?