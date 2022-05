Znęcał się nad matką i groził byłej żonie. Recydywista z Bolesławca w rękach policji Paulina Gadomska

archiwum nm

Mieszkaniec Bolesławca trafił na trzy miesiące do aresztu, gdzie będzie czekał na wyrok sądu za znęcanie się nad matką, złamanie zakazu zbliżania się do byłej żony i groźby kierowane do niej.