Znęcał się psychicznie i fizycznie na matką. Oprawcy grozi 5 lat więzienia

O fakcie znęcania się policję powiadomiła pokrzywdzona. 25-letni mieszkaniec gminy Olszyna, będąc w stanie nietrzeźwości już po raz kolejny wszczął awanturę, w czasie której wyzywał kobietę słowami uznawanymi za obelżywe, groził pozbawieniem życia a także naruszał jej nietykalność cielesną poprzez szarpanie za odzież. Wysłani na miejsce interwencji policjanci zatrzymali mężczyznę. Została wszczęta procedura Niebieskiej Karty.

Po wytrzeźwieniu 25-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Lubaniu, gdzie przedstawiono mu zarzut znęcania. Prokurator wobec mężczyzny zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji, nakazu opuszczenia wspólnie zamieszkałego lokalu, zakazu kontaktowania się oraz zbliżania do pokrzywdzonej. Za tego typu przestępstwa grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.