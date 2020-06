Zobacz, jakie wydarzenia odbędą się w wakacje w Zgorzelcu! [ZDJĘCIA]

zobacz galerię (4 zdjęcia) Na przełomie sierpnia i września zorganizujemy trzy plenerowe seanse kinowe przeznaczone dla szerokiego audytorium, w tym także dla młodzieży. Letnie „kino pod gwiazdami” na terenie przyległym do północnego boku MDK odbywać się będą 22.08, 29.08 oraz 5.09, w zależności od warunków świetlnych o godz. 20 lub 21. pixabay zobacz galerię (4 zdjęcia)

Rzeczywistość pełna obostrzeń nie jest łatwa. Wydarzenia zaplanowane na ten rok w naszym mieście w większości zostały odwołane, a zajęcia przeniesione do Internetu. Tak jest również w przypadku MDK w Zgorzelcu. Budynek zamknięty jest obecnie dla turystów i mieszkańców. Powodem nie są jedynie nowy sanitarny rygor, ale również remont gmachu, który trwać będzie przez najbliższe kilkanaście miesięcy. Nie oznacza to, że wakacje będą nudne i pozbawione ciekawych propozycji. Sprawdźcie na kolejnych slajdach, co będzie się działo!