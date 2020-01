Zobacz zdjęcia Muchomorka! Nowy żłobek w regionie otwarty będzie już w marcu! [ZDJĘCIA]

Zakończony został odbiór prac budowlanych w żłobku Muchomorek w Jędrzychowicach. Trwają ostatnie prace- już niebawem sale wypełnią meble i niezbędne sprzęty.

I tak do marca, bo wtedy nastąpi otwarcie żłobka, do którego przyjętych zostanie sześćdzięsięcioro dzieci w wieku od pierwszego roku życia do 3 lat.

- Budowa i sprzęty to nie wszystko – opieka nad dziećmi to przede wszystkim ludzie, a załoga przedszkola i żłobka już wyrobiła sobie bardzo dobrą opinię w regionie. Teraz pozostaje czekać na dzieci- informuje Gmina Zgorzelec.

Projekt współfinansowany ze środków finansowych w 2019 roku na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019.