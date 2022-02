Zostań Królem Łgarzy. Przed nami kolejna edycja Ogólnopolskiego Turnieju Małych Form Satyrycznych w Bogatyni

KONKURS NA TEKST SATYRYCZNY

KONKURS NA SCENICZNĄ PREZENTACJĘ WŁASNYCH UTWORÓW SATYRYCZNYCH

Nadsyłanie utworów scenicznych (czas trwania do 15 minut) w formie multimedialnej (link do nagrania, lub nagranie wideo w formie załącznika do listu elektronicznego) wraz z kartą uczestnictwa należy przesłać do 20 kwietnia 2022 roku na adres: [email protected] com z dopiskiem w tytule wiadomości „Turniej - zgłoszenie”. Zdobywca pierwszej nagrody otrzyma 5000 zł, tytuł „ Króla Łgarzy” oraz statuetkę „Kozła” !