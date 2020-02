21 stypendystów Klas Patronackich PGE z powiatu zgorzeleckiego

Każde przyznane stypendium jest dla nas inwestycją w przyszłą, fachową kadrę, na którą będzie zapotrzebowanie w elektrowniach i kopalniach należących do PGE GiEK. Doceniamy i motywujemy wybitnych uczniów Klas Patronackich PGE do osobistego rozwoju, a także poszerzania swojej wiedzy merytorycznej w dziedzinach, które są kluczowe w wypełnianiu przez nas niezwykle ważnej misji jaką jest zapewnianie bezpieczeństwa energetycznego w milionach polskich domów

Stypendyści z powiatu zgorzeleckiego, którzy otrzymują od PGE GiEK stypendia naukowe, zostali docenieni za bardzo dobre wyniki w nauce i ponadprzeciętne osiągnięcia edukacyjne. 21 uczniów spełniło wszystkie kryteria regulaminu stypendialnego przygotowanego przez spółkę PGE GiEK i zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wśród kryteriów, które musieli spełnić znalazły między innymi: średnia ocen co najmniej 4,5 z przedmiotów kształcenia zawodowego, pozytywny wynik egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, przewidzianych w programie nauczania dla danej klasy, bardzo dobra ocena z zachowania i co najmniej bardzo dobra ocena z praktyki zawodowej. Wyróżnieni uczniowie przez najbliższe 5 miesięcy będą otrzymywać po 500 zł stypendium naukowego, które mogą przeznaczyć na rozwój przyszłych kompetencji zawodowych.

– podkreśla Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Korzyści z funkcjonowania Klas Patronackich PGE jest wiele, ale co najważniejsze, są one obopólne. Dzięki klasom patronackim branża górniczo-energetyczna pozyska wykwalifikowanych pracowników niezbędnych do zachowania ciągłości działania aktywów a uczniowie mają możliwość zdobycia dobrego zawodu, który będzie potrzebny na polskim rynku pracy. Patronat PGE GiEK nad klasami szkół zawodowych daje realny wpływ na

kształcenie młodych ludzi, którzy w przyszłości mogą stanowić uzupełnienie w przyszłości luki kompetencyjnej i pokoleniowej w spółce.