3 Rajd Kotliny Turoszowskiej trwa! Mamy zdjęcia z trasy, która wynosi aż 60 km!

O jednej z najgorętszych wyryp w Polsce, jej uczestnicy zwykli mawiać "Rajd Prażynek", a to dlatego, że mają do przejścia trasę liczącą ponad 60 km w pełnym słońcu. Do tej pory nie zdarzyło się, żeby pogoda nie dopisywała. Nie inaczej jest dziś. Termometry wskazują 30 stopni Celsjusza, a duże ilości wody, czapki i kremy z filtrem to podstawowe wyposażenie piechurów i nie wszyscy dojdą do mety, to sama impreza każdego roku przyciąga coraz więcej fanów ekstremalnych przeżyć.