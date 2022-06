3 Rajd Kotliny Turoszowskiej za nami! 193 zawodników na "rozgrzanej patelni". Nie wszyscy dotarli do mety

O jednej z najgorętszych wyryp w Polsce, jej uczestnicy zwykli mawiać "Rajd Prażynek", a to dlatego, że mają do przejścia trasę liczącą ponad 60 km w pełnym słońcu. Do tej pory nie zdarzyło się, żeby pogoda nie dopisywała. Nie inaczej było wczoraj. Termometry wskazywały 30 stopni Celsjusza, a duże ilości wody, czapki i kremy z filtrem stanowiły podstawowe wyposażenie piechurów. Nie wszyscy doszli do mety, a mimo to impreza każdego roku przyciąga coraz więcej fanów ekstremalnych przeżyć.

III edycja Rajdu kotliny Turoszowskiej w Bogatyni

Nie pomogły kostki lodu, woda, a nawet nie najgorsza kondycja. Kilka osób zostało zwiezionych z trasy przez ratowników. Niektórzy zrezygnowali sami. W tych warunkach pogodowych i z uwzględnieniem limitu czasowego naprawdę trudno dotrwać do końca. Widoki zapierają dech w piersiach, towarzysze również mordują się w ukropie, ale jak to mówią "przetrwają najsilniejsi". Do mety dotarło 164 zawodników ze 193, którzy się zapisali, ale nie była to konkurencja medalowa. Tu chodziło o to, żeby dotrwać do końca.