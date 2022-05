Autobus jechał z Charkowa do Zgorzelca. Tragiczny wypadek na autostradzie w Ukrainie

Jak informuje ukraińska policja na swoim profilu, do zdarzenia doszło na autostradzie z Kijowa w rejonie miasta Sitne wczoraj wieczorem doszło do tragicznego wypadku. Kierowca Mercedes- Benz Vito zjechał na przeciwległy pas, gdzie zderzył się z cysterną paliwową. Ta uderzyła w autobus, którym podróżowało 35 pasażerów z Charkowa do Zgorzelca. Dalej cysterna wjechała do rowu, gdzie eksplodowała.

W wypadku zginęło 26 osób- 24 pasażerów i 2 kierowców.

Policja udostępniła numer telefonu, pod którym członkowie rodzin mogą uzyskać informacje o uczestnikach wypadku w rejonie Sitne 067 675 42 92.