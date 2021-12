Betlejemskie Światełko Pokoju dotarło do Zgorzelca i Görlitz (ZDJĘCIA)

To już wieloletnia tradycja. Betlejemskie Światełko Pokoju dociera do wszystkich miast w Polsce dzięki harcerskiej sztafecie. Dotarło również do Zgorzelca, a stąd również do Görlitz.

Chciałbym i życzę tego wszystkim, nie tylko mieszkańcom naszych miast, aby ten migotliwy symbol pokoju, przyjaźni i nadziei, przyniósł w możliwie nieodległej przyszłości spokój i radość wszystkim i nie tylko na święta, a granice – tak, jak ta nasza, kiedyś zamknięta i pilnie strzeżona, dzisiaj otwarta i przyjazna – przestały dzielić. Żeby sprzyjały współpracy i przyjaźni oraz dawały poczucie bezpieczeństwa i życzliwości. Żeby były granicami, o których się wie, ale się ich nie czuje. Granicami takimi, jak nasza - napisał na swoim profilu FB burmistrz Zgorzelca Rafał Gronicz.

W miniony weekend przekazał Betlejemskie Światełko pokoju również burmistrzowi Görlitz.