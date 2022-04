Blisko 50 lat dba o zdrowie mieszkańców. Alicja Sośniak z odznaką "Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego"

Kto nie zna Pani doktor. Alicja Sośniak to zgorzelecki lekarz pediatra funkcjonujący w strukturach służby zdrowia od 1973 r.To również powiatowy samorządowiec czterech kadencji, od zawsze działająca w obszarze funkcjonowania ZOZ

i wspierająca wszelkie działania na jego rzecz.

- Pani Alicja Sośniak niestrudzenie zabiega o poprawę warunków bytowych seniorów, wciąż walczy o dobrostan dzieci i ich rodzin, jest powszechnie znanym społecznikiem. To osoba kochająca ludzi i poświęcająca im ogrom czasu zawodowego i prywatnego. To inicjatorka wielu społecznych akcji i przedsięwzięć jak np. niesystemowych badań najmłodszych w zakresie wad postawy, stomatologii, dermatologii czy logopedii. Jest założycielką świetlicy „Na Ujeździe” dla dzieci przewlekle chorych, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych i wymagających tym samym wsparcia i dodatkowej opieki- czytamy na stronie powiatu zgorzeleckiego. - To postać, można śmiało powiedzieć, wzorcowa, dla takich wartości jak solidarność społeczna, praca, przywiązanie do tradycji, rodziny i poszanowania dla każdego człowieka. Jest osobą powszechnie znaną i szanowaną o wielkiej wrażliwości społecznej. Jest ceniona również za rzetelność i uczciwość.