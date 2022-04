Punkt pomocy dla Ukrainy przy ul. Traugutta w Zgorzelcu. Jak będzie otwarty od maja? Co nadal jest potrzebne?

Od poniedziałku, 2 maja, punkt wydawania pomocy dla obywateli Ukrainy, który działa przy ul. Traugutta, będzie otwarty w poniedziałki, środy i piątki w godzinach popołudniowych tj. od 16.00 do 18.00.

Punkt przy ul. Traugutta 77 powstał z inicjatywy Urzędu Miasta. Uchodźcy z Ukrainy zaopatrują się w nim w żywność, artykuły dla dzieci: mleko, kaszki, dania obiadowe, desery, pieluchy, kosmetyki oraz środki higieny osobistej: podpaski, tampony, papier toaletowy, chemię kosmetyczną: szampony, żele do kąpieli, mydła, pastę do zębów i chemię domową: proszek do prania, płyny do płukania, płyny do mycia naczyń.