Brawo! Zgorzeleccy strażacy dla strażaków z Ukrainy. Szeroki odzew i wsparcie

W obliczu wojny na Ukrainie, pomoc potrzebna jest w każdej dziedzinie. Również ukraińscy strażacy potrzebują naszego wsparcia. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wystosował apel i prośbę o przekazywanie sprzętu, który trafi do naszych sąsiadów pochłoniętych wojną.

W zbiórkę zaangażowały się jednostki JRG Zgorzelec i Bogatynia, OSP Bogatynia, Porajów, Bielawa Dolna, Radzimów, Jagodzin, Bielawa Górna, Bierna, Radomierzyce, Działoszyn, Sieniawka, Ruszów, Gronów, Węgliniec, Żarki Średnie, Czerwona Woda, Pieńsk, Studniska Dolne oraz Sulików.

Wśród zebranego asortymentu, znalazły się m.in.: środki ochrony indywidualnej, węże i armatura pożarnicza, torby PSP R1, pompy pożarnicze oraz agregat prądotwórczy.

Firma FYO "For You Office" Radosław Rojek ze Zgorzelca również zaangażowała się w pomoc i nieodpłatnie przekazała kartony, taśmy, papier, folie i inne artykuły biurowe, potrzebne do bezpiecznego zapakowania sprzętu.