Brzmi dziwnie? Wybierz się do krematorium na spacer! Tu jest najpiękniejszy widok na Goerlitz, a to tylko 15 minut od Zgorzelca

To było pierwsze krematorium na Śląsku. W 1913 roku na niewielkim wzniesieniu w Goerlitz wybudowany został budynek w stylu secesyjnym. W 2003 roku otrzymała nowoczesną dobudówkę od strony północnej. Do dużej sali uroczystości można się dostać szerokimi schodami, z których rozpościera się piękny widok na miasto Goerlitz i Zgorzelec. U podnóża krematorium znajduje się Ogród Góry Oliwnej. W nim znaleźć można szczegółowo opisane odmiany jabłoni, a poniżej ścieżkę przy tajemniczym stawie. Dojdziemy nią do placu zabaw i Świętego Grobu.