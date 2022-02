Budowa cerkwi w Zgorzelcu nadal trwa. Zobaczcie jak będzie wyglądał obiekt

W Zgorzelcu trwa budowa cerkwi prawosławnej. Poprzedni, niewielki drewniany budynek został przeniesiony kilkanaście metrów dalej, tak aby właściwa, murowana cerkiew stanęła na centralnym miejscu placu.

- Pierwotna cerkiew została wybudowana w roku 2002. Od samego początku była rozwiązaniem tymczasowym - opowiada ksiądz Marek Bonifatiuk z parafii pw. Świętych Równym Apostołom Konstantyna i Heleny. - Jest ona niewielka i niestety często niewystarczająca dla naszych wiernych. Wierni do tej pory korzystają z niewielkiej, tymczasowej świątyni, niestety jej gabaryty zmuszają sporą część modlących się do stania na zewnątrz. Gdy jest ciepło i sucho nie przeszkadza to nikomu. Inaczej, gdy na dworze ziąb i plucha.