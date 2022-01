Był naćpany i jeździł samochodem po lwóweckich ulicach. Pasażer miał przy sobie marihuanę

Do zdarzenia doszło 14 stycznia na ulicach Lwówka Śląskiego. Nerwowe zachowanie kierowcy samochodu marki Audi nie było bezpodstawne.

- Po zatrzymaniu pojazdu do kontroli okazało się, że nerwowe zachowanie 23- letniego kierującego spowodowane było faktem, iż znajdował się on pod wpływem środków odurzających, co potwierdziło badanie narkotestem- informuje sierż. Olga Łukaszewicz z KPP w Lwówku Śląskim.