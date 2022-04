Była onkologiem, została mistrzynią tortów w Zgorzelcu. To prawdziwe dzieła sztuki, a smakują jak u babci

Jak sama mówi, to mama zaraziła ją wypiekami. Wspólnie z nią, od najmłodszych lat, przygotowywała słodkości i po wielu latach zdecydowała się powrócić do tej pasji. Aktualnie czeka na zgodę sanepidu, żeby otworzyć własną pracownię (prawdopodobnie już w grudniu), gdzie będzie mogła przygotowywać dla Was jeszcze więcej słodkości!

"My Bakery", bo pod taką nazwą znajdziecie ją na Facebooku, nie narzeka na brak klientów. W tygodniu przygotowuje około 12 tortów, w tym te na specjalne zamówienia - z postaciami z bajek, miniaturowymi buteleczkami alkoholu i słodkimi zajączkami. Obejrzyjcie koniecznie te zdjęcia!

Ceny tortów zaczynają się od 200 zł

Link do strony znajdziecie: TUTAJ