Cyklostrada Dolnośląska również na odcinku Zgorzelec-Bogatynia. Podpisano deklarację

Jak informuje urząd marszałkowski, projekt tworzony jest w oparciu o obiektywne kryteria, zapewnia między innymi obsługę atrakcji turystycznych, połączenie z najważniejszymi ośrodkami regionu i jest zintegrowany z komunikacją zbiorową.

Podczas spotkania konsultacyjnego w Lubaniu, samorządowcy rozmawiali o Trasie Via Regia – przebieg od Złotoryi do Bolesławca oraz o Trasie Doliny Nysy Łużyckiej, której częścią będzie 25-kilometrowy odcinek Cyklostrady biegnący przez gminę Bogatynia – od trójstyku do granicy z gminą Zgorzelec.

Jak podkreślają władze województwa, mowa jest o sieci malowniczych, bezpiecznych tras rowerowych, o wysokim standardzie, która będzie turystyczną atrakcją regionu i wyjdzie naprzeciw wyzwaniom polityki klimatycznej w zakresie komunikacji. Przedsięwzięcie ma być realizowane przy współudziale finansowym lokalnych samorządów, z wykorzystaniem środków unijnych z nowej perspektywy finansowej. Cyklostrada Dolnośląska ma szansę stać się przełomowym w skali kraju produktem turystycznym.