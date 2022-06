Czerwona Woda: Pijany i bez prawa jazdy wsiadł na motocykl i uległ wypadkowi. Wiózł ze sobą pasażera

Przyczyną zdarzenia było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu przez kierującego motocyklem w wyniku czego stracił on panowanie nad pojazdem. Nadmierna wiara w swoje umiejętności u kierującego mogła być powiązana z faktem, że znajdował się on pod wpływem alkoholu. W wyniku zdarzenia obrażenia odniósł kierujący motocyklem marki Yamaha, 36 letni mieszkaniec powiatu zgorzeleckiego. Pasażer motocykla szczęśliwie nie odniósł w wyniku zdarzenia obrażeń. Jak się okazało w toku dalszej kontroli, kierujący nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami w związku z ich cofnięciem przez starostę.

Teraz za swoje nierozważne zachowanie kierujący odpowie przed sądem.