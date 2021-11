Czy zima zaskoczy "drogowców" ze Zgorzelca? Dziś prognozowane są pierwsze opady śniegu!

Dziś późnym popołudniem i późnym wieczorem w naszym regionie, również w powiecie zgorzeleckim, mogą wystąpić pierwsze opady śniegu i śniegu z deszczem.

26.11.2021 R. - OPADY MOKREGO ŚNIEGU, DESZCZU ZE ŚNIEGIEM I DESZCZU - TRUDNE WARUNKI DROGOWE

W ciągu dnia dominować będzie zachmurzenie duże oraz całkowite. Godziny poranne, południowe jeszcze bez opadów, natomiast po południu, a zwłaszcza późnym po południem i wieczorem stopniowo od Sudetów wschodnich, środkowych po obszar wschodni, północno-wschodni, częściowo centralny regionu przesuwać się będzie strefa opadów deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu, a lokalnie głównie w cz. północno-wschodniej także samego deszczu.. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od -3/-1°C w szczytowych partiach Sudetów, przez -1/2°C w obszarze podgórskim do 1/4°C w pozostałej cz. regionu. UWAGA!

Późnym po południem, wieczorem w pasie wschodnim, północno-wschodnim spadek temperatury do 0°C, a w Sudetach do -2/0°C powodując oblodzenia dróg i chodników. Wiatr w ciągu dnia słaby, do 5-15 km/h, z kierunku południowego.

informuje Meteo-Alert Dolny Śląsk