Dentobus w Zgorzelcu sprawdzi stan uzębienia u przedszkolaków i uczniów. Co warto wiedzieć?

Dentobus może pojawić się w Zgorzelcu jeszcze w tym roku, ale ustalenie konkretnej daty wiąże się z oszacowaniem zainteresowania wśród mieszkańców miasta. Rodzice i prawni opiekunowi będą mogli wypełnić oświadczenie w przedszkolach i szkołach, które będzie równoznaczne ze zgodną i chęcią wykonania bezpłatnego badania.

- Dentobus to mobilny gabinet dentystyczny, w pełni przygotowany do badań i diagnostyki, wyposażony w niezbędny sprzęt i narzędzia, którego załogę stanowią: lekarz stomatologii zachowawczej oraz asystenci. Zespół ma doświadczenie i kwalifikacje do pracy z małymi pacjentami, dzięki czemu badanie przebiega sprawnie, w miłej atmosferze zapewniającej dziecku komfort- informuje operator Dolnośląskiego Dentobusa, DirectMedic sp. z o.o.