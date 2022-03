Zgorzeleckie starostwo koordynuje zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy dla Ukraińców. Co można przynosić i gdzie?

Co dokładnie jest potrzebne?

Odzież i okrycie:

• Koce zwykłe i termiczne

• Śpiwory

• Podkładki pod materac do spania z wodoodpornej folii aluminiowej

• Materace

• Ubrania (nowe lub używane w dobrym stanie)

• Płaszcze przeciwdeszczowe

Środki higieny i czystości

• Płyny do kąpieli / pod prysznic / mydło

• Dezodoranty

• Pasta do zębów

• Szczoteczki do zębów

• Grzebienie

• Bielizna damska, męska, dziecięca

• Podpaski

• Pampersy

• Pieluchy dla dorosłych

• Papier toaletowy i ręczniki papierowe

• Ręczniki (w tym z mikrofibry)

• Worki na śmieci

• Środki dezyfekujące / alkohol do dezynfekcji

• Maski filtrujące lub jednorazowe