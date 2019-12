Droga Jubileuszowa na Śnieżkę została zamknięta [ZDJĘCIA]

Co słychać na budowie nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów? Prace postępują!

Na budowie nowego bloku energetycznego o mocy netto ok. 450 MW w Elektrowni Turów kontynuowane są prace budowlane, montażowe i rozruchowe. We wrześniu 2019 r. podano napięcie z linii 110kV, co pozwoliło na sukcesywne rozpoczęcie fazy rozruchów poszczególnych urządzeń i instalacji...