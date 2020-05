Fałszywy funkcjonariusz wyłudził 797 000 złotych!

- Kobieta przekazała oszustom dane umożliwiające dostęp do jej rachunku bankowego za pośrednictwem sieci Internet, a następnie logowali się do jej konta bankowego, skąd dokonali przelewów na łączną kwotę 797 tysięcy złotych na inne rachunki, założone specjalnie w tym celu. Proceder trwał od lutego do maja 2020 roku- informuje prokurator Tomasz Czułowski. - Danielowi F. zarzucono współudział w opisanym wyżej przestępstwie, to jest oszustwie powodującym utratę mienia znacznej wartości. Podejrzanemu przedstawiono także zarzut tak zwanego przestępstwa „prania brudnych pieniędzy” z art. 299 § 1 kk.

Aby utrudnić pochodzenie pieniędzy mężczyzna założył na swoje dane kilka kont bankowych oraz nakłaniał inne osoby, aby otwierały takie konta. Pieniądze były przelewane na takich rachunek i natychmiast wypłacane z bankomatu znajdującego się w innym kraju.

Po przesłuchaniu podejrzanego, Prokuratura Rejonowa w Lubaniu skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego skuteczny wniosek o jego tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy od dnia zatrzymania. 24-letniemu mieszkańcowi województwa kujawsko-pomorskiego grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Zatrzymano także Weronikę K. i Artura K., mieszkańców Siemianowic Śląskich, którzy na polecenie oszustów założyli na swoje dane i przekazali sprawcom dostęp do rachunków bankowych, na które przelewane były wyłudzone od pokrzywdzonej pieniądze. Odpowiedzą za pomocnictwo do oszustwa. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

Podejrzani zostali objęci dozorem policji.