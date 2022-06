Gdzie w powiecie zgorzeleckim nie będzie prądu 6- 10 czerwca 2022?

2022-06-07

08:00-14:00

planowane

Przesieczany, 2, 4, od 284 do 286, działki budowlane 1/5, 71/19, 71/31, 71/32.

2022-06-07

08:00-18:00

planowane

Czerwona Woda, ul. Kużniczyska od 1 do 6, od 45 do 48, 3-go Maja od 26 do 45, Kościuszki od 24 do 41.

2022-06-07

09:00-14:00

planowane

Jędrzychowice, od 1 do 6, 78, 79b, 80a, 81, 82, od 99 do 105, działka budowlana 296, 693, 694, 695, 945.

2022-06-09

09:00-13:00

planowane

Czerwona Woda, ul. Kościuszki od 24 do 35, 3-go Maja od 26 do 44, Kuźniczyska od 1 do 6, 46, 47, 48.

2022-06-09

09:00-14:00

planowane

Kunów, działka budowlana 37/12, 247/1.

2022-06-10

09:00-14:00

planowane

Sławnikowice, od 71 do 86.