Görliwood. Zabytkowe miasto sąsiadujące ze Zgorzelcem, znów zmieniło się w plan filmowy. Tym razem na pograniczu kręcą serial

Zdjęcia rozpoczęły się w sierpniu i potrwają do końca września. Za tło do tego serialu posłużył kultowy już dom towarowy- dawny "Karstadt", który był już gwiazdą filmową w filmie "Grand Budapest Hotel". W Kolejnych dniach filmowych za scenerię robiły zabytkowe uliczki starego miasta z odnowionymi kamienicami. To tutaj zostały zmienione szyldy nad drzwiami wejściowymi, witryny i teren obok tak, aby można było mieć wrażenie, że cofnęliśmy się w czasie.

Spacer po filmowym Goerlitz

Co mają wspólnego komisarze z Wolfsland, Goethe lub Grand Budapest Hotel? To istotne części dorobku filmowego Goerlitz, które od teraz będzie można poznać dzięki "Walk of Görliwood". Dla fanów filmu i historii oraz architektury przygranicznego miasta to nie lada gratka. Spacer ścieżkami filmowymi ma przyciągnąć turystów, ale i wskazać mieszkańcom miejsca, które odegrały ważne role w znanych produkcjach.