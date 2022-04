Górniczy Dom Kultury "Kubuś" w Zgorzelcu nadal na sprzedaż! Kultowe miejsce od lat niszczeje. Jak wygląda dziś? Redakcja

Dawniej to miejsce tętniło życiem. Dziś to kolejna ruina na mapie Zgorzelca. Górniczy Dom Kultury "Kubuś" został wystawiony na sprzedaż. Za ile można go kupić i co z nim zrobić? Zobacz też jak wygląda dziś, a jak wyglądał dawniej!