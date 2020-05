Granat zdetonowany. Mieszkańcy wrócili do swoich domów [ZDJĘCIA]

Niewybuch został znaleziony podczas prac ogrodniczych w przydomowym ogródku. Saperzy uznali, że jego wydobycie i przewiezienie do detonacji na poligon jest zbyt niebezpieczne. Granat musiał zostać zdetonowany w miejscu znalezienia.

Działania związane z neutralizacja niewybuchu poprzedzone zostały ewakuacją ok. 1500 osób. Do dyspozycji mieszkańców przygotowano autobusy MZK, które dowoziły mieszkańców do przygotowanych pomieszczeń, gdzie mogli schronić się na czas ewakuacji. Na ten czas przygotowano pomieszczenia Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Dolne Młyny 60, MPP nr 3 przy ul. Dolne Młyny 42a.

W godzinach południowych mieszkańcy mogli wrócić do swoich domów lub miejsc zatrudnienia, przywrócony został ruch kołowy.