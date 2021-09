W Naszym Zoo na świat przyszedł kolejny maluch. Tym razem jest to słodki osiołek, który pilnie potrzebuje imienia. Możesz mieć wpływ na to, jak nazwany zostanie zwierzak. Do wyboru są cztery opcje: Hartmut, Ferdynand, Olaf i Emil. Aby oddać głos należy pod postem TUTAJ dodać odpowiednią emotikonkę (szczegóły w poście). Głosować można do 3 października.