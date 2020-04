Historia pewnego zdjęcia z Pieńska. Koniecznie przeczytaj!

30 marca na naszej stronie pojawił się materiał "Niesamowite! Zobacz jak kilkadziesiąt lat temu wyglądał Pieńsk! [GALERIA]", a na zdjęciu zachęcającym do wejścia w materiał zobaczyć można to, które przypisane jest do tego materiału. Ładna blondynka w otoczeniu kolorowych lamp. Fotografia wygląda trochę jak do katalogu reklamowego.

Kilka dni później do naszej redakcji napisała pani, która na tym zdjęciu jest. Zdradziła nam również w jakich okolicznościach zdjęcie zostało wykonane i jak dowiedziała się o naszym materiale.

- Zdjęcie, które Pani wykorzystała w swoim artykule zostało zrobione w listopadzie 1979 r. Miejscem była wzorcownia Pieńsk ich Hut Szkła. Autorem był pan, który szykował katalog na targi zagraniczne branży szklarskiej. Zleceniodawcą była centrala handlu zagranicznego MINEX - o ile mnie pamięć nie myli. Czy katalog powstał, tego nie wiem- opowiada pani Teresa. - W tamtym czasie pracowałam w sekretariacie dyrektora PHS dr Urbanka, Zdjęcie wykonano "z marszu" bez przygotowania, inscenizacji itp. Zapomniałam o tym incydencie. W styczniu 1981 r. wyjechałam z Pieńska do Katowic, a w roku chyba 90- tym ojciec przysłał mi parę sztuk widokówki z moim wizerunkiem. Informację o Pani artykule dostałam od rodziny.

Ot historia pewnego zdjęcia.