ID Logistics szuka pracowników w Zgorzelcu. Kto ma szanse na pracę? Sprawdź oferty [27.01]

Magazynier Miejsce pracy: Zgorzelec Sprawdź czym będziesz się zajmował: - przyjmowanie dostaw towarów na magazyn/kompletacja/preparacja; - zamówień/ wysyłanie dostaw z magazynu (w zależności od przypisania do konkretnego działu na magazynie); - dostarczanie produktów do odpowiednich miejsc na magazynie; - praca przy użyciu scanerów; - bieżąca aktualizacja w systemie danych logistycznych. Wymagania: - sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków; - gotowość do podjęcia pracy zmianowej. Mile widziane: - doświadczenie w pracy na magazynie; - uprawnienia do obsługi wózków unoszących; - orzeczenie do celów sanitarno - epidemiologicznych. Aplikuj TUTAJ

ID Logistics