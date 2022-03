Jak będzie wyglądało Osiedle Migdałowe w Zgorzelcu? Ile kosztuje tutaj dom?

Osiedle Migdałowe to nowa inwestycja w przygranicznym mieście. Budowa trwa przy ulicy Lubańskiej tuż obok hali sportowej, szpitala i marketu Biedronka. Będzie składało się z osiemnastu tzw. segmentów szeregowych. Każdy z nich będzie liczył sobie od 77,51 m2 powierzchni użytkowej i powierzchni całkowitej 115,65 m2 do 95,74 m2 powierzchni użytkowej i powierzchni całkowitej 145,73 m2 wraz z całą infrastrukturą, na działkach o pow. 300 m2 -szereg skrajny, 160 m2 – szereg wewnętrzny.

Osiedle Migdałowe będzie stanowiło zadbany, ogrodzony i utwardzony teren , zabudowany dwoma szeregami, każde po 9 segmentów w stanie deweloperskim. Budynki parterowe, niepodpiwniczone, z użytkowym poddaszem i strychem, do adaptacji wraz z miejscem parkingowym przed budynkiem. Stan deweloperski to ściany konstrukcyjne z pustaka Porotherm, ocieplone styropianem , stropy nad parterem żelbetowe, nad piętrem belki stropowe drewniane, posadzki betonowe z instalacją CO – podłogowe, przygotowane do okładzin, ściany wewnątrz przygotowane do okładzin, dach konstrukcji drewnianej, ocieplony, kryty dachówką ceramiczną, koloru antracytowego, media : woda, kanalizacja, prąd, CO- przystosowane pod pompę ciepła . Teren wokół budynków utwardzony kostką, droga wewnętrzna utwardzona kostką.