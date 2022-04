Jak wygląda praca strażaków z OSP? Przyglądamy się jej z bliska

Nie dostają wielkiego wynagrodzenia za swoją ciężką i niebezpieczną pracę. 17 zł na godzinę. Właśnie tyle jest warte 60 minut pracy strażaka z OSP w trakcie akcji, a rozliczani są z każdej minuty. Jeśli wyjazd trwa pół godziny, to dostają 8,5 zł. I jedno jest pewne. Nie robią tego dla pieniędzy, a z potrzeby serca. Wiele osób w straży pracuje zupełnie nieodpłatnie. To między innymi jedyna kobieta naczelnik w gminie Wiesława Trzeciak i sekretarz Łucja Stecyna. Charytatywnie udziela się też prezes OSP Trójca Artur Zadwórny oraz pozostali członkowie zarządu i Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Zgorzelcu - Arkadiusz Furmaniak. Zapraszamy do rozmowy z nim oraz z Wiesławą Trzeciak i Łucją Stecyną.

Jak to się stało, że kobieta została naczelniczką OSP w Trójcy?

To długa historia. Wcześniej byłam sekretarzem przez 2 lata. Często współpracowałam z Arkiem i wiele dzięki niemu się nauczyłam, więc przy ostatnich wyborach zostałam wybrana na naczelnika. Myślę, że chłopaki mają do mnie zaufanie, a ja jestem twarda psychicznie. Z powodzeniem kieruję jednostką operacyjno-techniczną (ekipa, która wyjeżdża do działań). W porozumieniu z zarządem OSP (m.in. Arturem Zadwórnym i Arkadiuszem Furmaniakiem) sprawdzam aktualne badania strażaków i techniczne aut, wysyłam strażaków na kursy oraz pomagam w doborze sprzętu i prowadzę dokumentację. Zależy mi na tym, żeby strażacy mieli czym pracować i żeby pracowało im się lżej, bo to trudne i ciężkie zajęcie. Dużą pomoc otrzymuję od wójta i rady gminy, bo nas jako OSP nie stać na zakup profesjonalnego sprzętu i ubrań z własnych środków.