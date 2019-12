Jak wytrwać w postanowieniach noworocznych? Podpowiadamy!

Powód na polepszenie swojego życia zawsze się znajdzie, ale nowy rok to w zasadzie już zwyczaj nakładania na siebie albo ograniczeń albo nowych aktywności. Czasami rzucanie palenia, czasami ograniczenie słodyczy, postanowienie regularnych ćwiczeń lub zmiana rytmu dnia. Czy noworoczne postanowienia to tylko słomiany zapał? Czy potrafimy trzymać się narzuconych przez siebie zmian?

Chyba każdy z nas, chociaż raz w życiu podjął jakieś noworoczne postanowienie. Niektórym udaje się w tym wytrwać, innym nie. Jak sprawić by tym razem i nam się udało? – Postanowienia noworoczne są szczególną formą treningu osobistego. Wyniki zależą tylko od nas. W zgiełku starego roku dochodzimy do wniosku, że następny będzie wyglądał o wiele barwniej. W rzeczywistości tylko niewielka część ludzi z postanowieniami, przy nich pozostaje. Chcemy za dużo naraz, za bardzo radykalnie, nie dajemy sobie szansy na wypracowanie pewnych zmian. Ważne, aby postanowienie było realne, rozsądne, a człowiek pozostał konsekwentny i uparty – informuje Marcin Zagajewski, psychoterapeuta. - Ważne, aby postanowienie było dla nas czymś przyjemnym np. kurs nauki tańca albo warsztaty wokalne. Dzięki twórczym postanowieniom możemy się rozwijać i samodoskonalić, a właśnie o to chodzi w zmianach. Rzucanie palenia – tak, ale bez dat i z większym zaangażowaniem w zdrowie np. przed rzuceniem palenia pójdę do lekarza,

zrobię wszystkie badania, poproszę o pomoc specjalistę, itp - dodaje psychoterapeuta.

– W zeszłym roku moim postanowieniem było regularnie uczyć się języka niemieckiego. Dwa lata temu także i kilka lat wstecz - też. Do dzisiaj ledwo umiem się przedstawić. Nie jestem z natury leniwa, najzwyczajniej w świecie po całym dniu pracy już nie mam siły. To potworne jak człowiek jest słaby – żali się Agnieszka Majewska. Zdecydowanie język niemiecki to przydatny atut nie tylko towarzyski, ale i pracowniczy. Każdy może nauczyć się języka, jeśli tylko chce… – Rozpoczynając naukę języka, będąc dorosłym i zapracowanym człowiekiem warto zastanowić się nad połączeniem przyjemnego z pożytecznym. Naukę umili i ułatwi nam słuchanie muzyki obcojęzycznej i uczenie się jej na pamięć, oglądanie filmów, bajek i programów w danym języku czy prowadzenie konwersacji na czatach i portalach społecznościowych – radzi Beata Lewkowicz, nauczycielka języka niemieckiego.

Konsekwencja w działaniu to klucz do osiągnięcia celów, nie tylko tych noworocznych. Warto zaplanować zmianę, a nie kategorycznie i na siłę próbować ją wprowadzić w życie. Jeśli chcemy chodzić regularnie na spacery, to może pies nam w tym pomoże. Jeżeli chcemy schudnąć, to nie od razu 10 kilogramów, ale 0,5 – 1,5 kg miesięcznie. Bądźcie przede wszystkim konsekwentni w swoich postanowieniach i nie zniechęcajcie się drobnymi potknięciami. Czasem by dojść do celu trzeba najpierw zrobić krok w tym. Zmiana, która chcemy wprowadzić w swoim życiu, powinna być maratonem, a nie sprintem.

