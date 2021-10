Jeden złapany z marihuaną, a drugi z metamfetaminą. Dilerzy w rękach zgorzeleckiej policji

Posiadał prawie 100 działek handlowych metamfetaminy

Policjanci ze zgorzeleckiej grupy „NYSA” na jednej z ulic w Pieńsku zatrzymali do kontroli drogowej kierującego pojazdem marki Audi. Podczas podjętej interwencji u 28-letniego mieszkańca powiatu zgorzeleckiego funkcjonariusze zabezpieczyli worek foliowy z krystaliczną substancją. Kierujący został zatrzymany i przewieziony do Komisariatu Policji w Pieńsku. Przeprowadzone badania wykazały, że zabezpieczona substancja to metamfetamina.

Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania prawie 100 działek handlowych środków psychotropowych. Teraz grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.