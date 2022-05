Klekusiowe Becikowe. Zbiórka na pomoc młodym zwierzaczkom ruszyła w Klekusiowie w Tomaszowie Bolesławieckim. Pomóżmy

- Większość zwierzaków w potrzebie trafia do naszego ośrodka. Musimy założyć zbiórkę na to ciągle powiększające się przedszkole. Maluchy będą do nas trafiać przez najbliższych kilka miesięcy. Utrzymanie takiej gromady jest bardzo kosztowne. Faktury za drewnojady i inne bezkręgowce sięgnęły już 5000 zł miesięcznie! Mleko dla osesków, a zwłaszcza szopów też jest bardzo drogie- koszt mleka do wykarmienia pięciu maluchów to 70 zł dziennie na tą chwilę- informuje pan Mieczysław, gospodarz Klekusiowa.