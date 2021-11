Klimatyczne mieszkanie w kamienicy w samym centrum Zgorzelca. To jedne z najbardziej przytulnych wnętrz na sprzedaż [22.11]

Kamienice w Zgorzelcu mają swój urok. Mieszkania, które się w nich znajdują są bardzo wysokie, przestronne i dobrze rozplanowane. Tak też jest w przypadku trzypokojowego mieszkania przy ul. Sienkiewicza w Zgorzelcu.

Wiele osób mówi o nim mieszkanie marzeń - z pewnością może dać szczęście każdej rodzinie. Mieszkanie ma powierzchnię 84,10 m2 i dodatkowo przynależy do niego jasny strych mający około 10 m2 i piwnica o powierzchni 5,60 m2. Korytarz - ma powierzchnię 9,54 m2 i fantastycznie rozprowadza nas po reszcie nieruchomości. To właśnie z niego ukazują nam się największe walory w postacie przestronnych pokoi z wysokimi sufitami (2,84cm). Pierwsze pomieszczenie, które dotychczas pełniło funkcję gabinetu ma wielkość 16,74m2, jednakże możliwa jest jego aranżacja pod dowolne przeznaczenie. Pomoże w tym fakt, że znajduje się w nim duże okno, które doświetla je przez cały dzień, a wieczorem raczy nas pięknymi zachodami słońca. Drugi pokój jest nieco większy, gdyż ma powierzchnię 20,77m2 i idealnie sprawdzi się jako przestronny salon lub pokój dzienny. Połączenie z wycyklinowanym parkietem sprawia, że tworzy się w nim niesamowity klimat oraz ciepło, które dominuje w całym mieszkaniu. Sypialnia jest zdecydowanie jednym z najpiękniejszych miejsc w całej nieruchomości - jest duża (17,83m2), a dodatkowo mamy z niej wyjście na balkon, z którego otacza nas widok zieleni. Warto również wspomnieć, że w tym pokoju na całej szerokości ściany znajduje się również ogromna i funkcjonalna szafa na wymiar. Kuchnia o powierzchni 9,92m2 jest w kształcie prostokąta i z końcowej ściany dobiegają do nas promienie słońca wpadające przez okno, dzięki czemu gotowanie może być niezwykle przyjemne.