Kolejne nielegalne automaty do gier hazardowych w Gryfowie Śląskim ujawnione

Policjanci z Gryfowa Śląskiego uzyskali informacje o nielegalnych automatach do gier. Akcję potwierdzającą te doniesienia zorganizowali we współpracy z funkcjonariuszami KAS 24 lutego w godzinach wieczornych.

- W ramach wykonywanych czynności, mających na celu zwalczanie przestępczości nielegalnego hazardu, funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli łącznie 10 sztuk automatów do gier hazardowych. Postępowanie przygotowawcze w tej sprawie będą prowadzić funkcjonariusze z Krajowej Administracji Skarbowej, którym zostały przekazane zabezpieczone automaty. Policjanci z powiatu lwóweckiego nie wykluczają kolejnych kontroli na terenie powiatu- informuje sierż. Olga Łukaszewicz z KPP w Lwówku Śląskim.

W myśl Kodeksu karno-skarbowego: kto wbrew warunkom koncesji lub bez wymaganego urzędowego sprawdzenia lub bez nałożenia wymaganych urzędowych zamknięć posiada automat do gier, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.