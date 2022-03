Kto ma rower do oddania? Akcja Zgorzeleckiej Grupy Rowerowej THC Promil

Rowery na pokład! Jeśli masz rower, który jest w dobrym stanie technicznym, jest gotowy do jazdy i może dać komuś jeszcze trochę frajdy- przekaż go dalej. Rodziny z Ukrainy na pewno bardzo się ucieszą, bo jazda na rowerze jest i przyjemna, i zajmująca, i często bardzo pomocna w przedostaniu się z punktu A do punktu B.

- Wielu z nich chce pozostać w naszym mieście, rozpocząć tu nowe etap w życiu, żyć tak jak my, wrócić do normalności. Dlatego chcielibyśmy im pomóc w zdobyciu rowerów, przede wszystkim dla dzieci i młodzieży ale również dla ich rodziców aby korzystając z nich mogli zapomnieć o traumie, która ich spotkała- informuje Zgorzelecka Grupa Rowerowa THC Promil.

Ważne, żeby rowery były sprawne i gotowe do jazdy. Jeśli chcecie taki sprzęt przekazać prosimy o kontakt telefoniczny dzwonić na numer 695734876 bądź pisząc na adres mailowy [email protected] Na pewno sprawicie ogromną radość osobom z Ukrainy, które u nas się zatrzymają.