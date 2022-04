Laboratoria przyszłości. Zgorzeleckie szkoły otrzymały prawie 600 000 zł dotacji

Gmina Miejska Zgorzelec na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” otrzymała 598 500,00 zł. Dotacja trafi do szkół:

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jarosława Iwaszkiewicza w Zgorzelcu – 153 600,00 zł;

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu – 171 900,00 zł;

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgorzelcu – 273 000,00 zł.

Środki te zostaną wykorzystane na zakup wyposażenia podstawowego i dodatkowego z katalogu wyposażenia programu, w którym znajdują się m.in. drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.); mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami; sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.); stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).