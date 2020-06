Landeskrone- wyjątkowy cel wycieczek. Zobacz, jak wyglądał kiedyś! [GALERIA]

Przejście w Radomierzycach otwarte przez dwa dni

Od 5 czerwca od godziny 8:00 do 6 czerwca do godziny 22:00 granicę z Niemcami będzie można przekraczać również w Radomierzycach. Przejście to będzie otwarte dla ruchu osobowego i towarowego zgodnie z parametrami drogi do 7,5 tony.