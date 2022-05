Lubań: Naprawiono tu lokomotywy i tramwaje z całego Dolnego Śląska. Dziś to idealne miejsce dla fanów urbexu. ZNTK był ogromny! (ZDJĘCIA)

Zakłady kolejowe w Lubaniu dziś już tylko straszą

Po wojnie, na mocy porozumienia między rządem polskim i radzieckim, cała kolej elektryczna Wrocław - Zgorzelec, włączając w to wszystkie urządzenia, została zdemontowana i wywieziona do ZSRR. Zakłady opustoszały. Na miejscu zostało tylko to, co zniszczyło się w trakcie demontażu lub to, czego nie dało się zdemontować. ZNTK działał za czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i został zlikwidowany dopiero w połowie lat 90-tych. Ciekawostką jest to, że w Lubaniu, poza taborem, naprawiano również tramwaje.

1 września 1961 r. działalność rozpoczęła Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego „LUBAŃ” oraz Wieczorowe Technikum Zawodowe dla Pracujących.

Bliźniaczy zakład w Bydgoszczy nadal funkcjonuje. Pesa to największy polski producent taboru szynowego. W zakładach w Bydgoszczy i Mińsku Mazowieckim zatrudnia prawie 4 tysiące pracowników. Pociągi i tramwaje z PESA jeżdżą we wszystkich polskich regionach i większości dużych miast oraz kilkunastu krajach Europy. W Lubaniu zakład upadł, mimo licznych strajków i prób jego ratowania. Zatrudniał 1800 osób.