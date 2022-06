Łużyckie Dni Kościoła na pograniczu. Na Moście Staromiejskim i rynku liczni wystawcy OPRAC.: Paulina Gadomska

Trwają Łużyckie Dni Kościoła w Goerlitz. To okazja do świętowania wspólnoty kościelnej ponad granicami. Organizatorzy zapraszają do wymiany poglądów na temat diakonii, kościoła i społeczeństwa, ekumenizmu, pokoju społecznego, młodzieży i edukacji.