Mercedesem uciekali przed policjantami! Kierowca był pijany, pasażer poszukiwany

- Pomimo wydawanych mu sygnałów świetlnych i dźwiękowych do zatrzymania, kontynuował jazdę, wykonując niebezpieczne manewry. W trakcie pościgu kierowca w pewnym momencie wjechał do rowu, a następnie uderzył w drzewo- informuje podkom. Agnieszka Goguł, rzecznik prasowy zgorzeleckiej komendy policji. - Policjanci zatrzymali 47-letniego kierującego, który ponadto znieważył ich podczas interwencji i groził im w celu zmuszenia do zaniechania prawnej czynności służbowej, naruszając przy tym nietykalność cielesną jednego z funkcjonariuszy. Od agresywnego kierowcy wyczuwalna była silna won alkoholu, wobec czego została od niego pobrana krew do dalszych badań.

Jak się okazało, pasażer był poszukiwany w celu odbycia kary więzienia. 40- latek trafił prosto do aresztu.

47- letni kierowca trafi przed sąd. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.