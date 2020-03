Mężczyźni włamali się do niego do domu i okradli!

- Mężczyźni w wieku od 17 do 24 lat włamali się do domu jednego z mieszkańców gminy Sulików, po czym doprowadzając go do stanu bezbronności ukradli pieniądze. Podczas prowadzonych czynności w pomieszczeniu zajmowanym przez najmłodszego z zatrzymanych funkcjonariusze zabezpieczyli również środki odurzające- informuje podkom. Agnieszka Goguł ze zgorzeleckiej komendy policji.

Mężczyznom postawiono zarzuty. Prokurator z Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu zdecydował o zastosowaniu wobec całej trójki policyjnych dozorów.

Popełnione przez nich przestępstwo zagrożone jest karą nawet 12 lat pozbawienia wolności.