Mieszkania PLUS Zgorzelec. Termin składania wniosków o mieszkania coraz bliżej

Termin naboru wniosków nie został jeszcze ogłoszony, ale wszystko wskazuje na to, że w niedalekiej przyszłości osoby zainteresowane najmem lokali przy ul. Lubańskiej w Zgorzelcu, będą mogły je złożyć. Spółka PFR Nieruchomości uruchomiła stronę internetową zgorzelec.mdr.pl, gdzie zamieszczane będą aktualne informacje o Mieszkaniach PLUS.

Nowe osiedle przy ul. Lubańskiej w Zgorzelcu

Kto ma pierwszeństwo? Jakie kryterium dochodowe?

Jeżeli mieszkasz sam, twój średni dochód (z 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku) nie może być: mniejszy niż 200% i większy niż 500% najniższej emerytury netto- co najmniej 2142,38 zł i najwyżej 5331,2 zł.

Jeżeli mieszkacie we 2 lub 3 osoby, wasz średni dochód na osobę (z 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku) nie może być: mniejszy niż 160% i większy niż 400% najniższej emerytury netto- co najmniej 1706 zł i najwyżej 4 265 zł. Jeżeli mieszkacie we 4 lub więcej osób, wasz średni dochód na osobę (z 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku) nie może być: mniejszy niż 140% i większy niż 300% najniższej emerytury netto- co najmniej 1492,7 zł i najwyżej 3 198,7 zł.