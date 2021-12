Mieszkaniowy boom w Zgorzelcu. Kawalerki, dwupokojowe mieszkania, apartamenty- nowe lokale wystawione na sprzedaż [7.12]

Mam do sprzedania NOWE mieszkanie 3 pokojowe z prywatnym ogrodem, wykończone na najwyższym poziomie; w pełni wyposażony luksusowy apartament w nowo wybudowanym bloku przy ul. Lubańskiej (obok hali Turowa). Wszystko jest oczywiście nowe. Nieruchomość wykończyłem produktami z najwyższej półki, wszędzie są kafle antypoślizgowe, drzwi bezprzylgowe z cichym domykiem, 2 telewizory ze SmartTV, jeden 65' w salonie, drugi 40' w sypialni, w kuchni sprzęt Indesit i Beco, szklane włączniku do światła, podwieszany sufit itp. Do dyspozycji mamy: przedpokój, kuchnie z jadalnią, toaletę i 3 pokoje - salon, sypialnie i pokój dla dziecka. Sprzęt elektryczny jest oczywiście nowy na gwarancji. Do mieszkania przynależy również 40 metrowy prywatny ogród widoczny na zdjęciu. Nieruchomość kupiłem inwestycyjnie, wszystko jest nowe. Kupiłem je na firmę i tak sprzedaje więc kupujący nie płaci podatku PCC od wartosci mieszkania, ale podana cena jest ceną NETTO, co oznacza, że do ceny należy doliczyć 8% podatku VAT, jednak ktoś kto zakupi je tak samo na firmę to oczywiście będzie miał możliwość odliczenia tej kwoty. Posiadam również w drugich blokach które są jeszcze w budowie kilka mieszkań które również będą na sprzedaż w przyszłym roku (jesień 2022), w podobnym wysokim standardzie wykończenia - jednak proszę pamiętać, że cena nieruchomości wciąż rośnie więc może być wyższa.

