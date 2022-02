Modernizacja ul. Karłowicza w Zgorzelcu ruszy już we wtorek. Prace potrwają do lipca

Jak informuje zgorzelecki magistrat, pierwszy z etapów obejmuje przełożenie placu manewrowego przy garażach od strony Przedszkola Niepublicznego Nr 3 ,,Pajacyk”. Kolejne etapy prac będą prowadzone na odcinku drogi od skrzyżowania z ul. Traugutta do skrzyżowania z ul. Tuwima oraz na odcinku drogi od wejścia do parku im. Paderewskiego do skrzyżowania z ul. Poniatowskiego.

- W związku z wykonywanymi pracami na ul. Karłowicza zostanie wprowadzone ograniczenie w ruchu zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu łącznie z ich zamknięciem na czas frezowania jezdni oraz wykonywania nawierzchni z mas bitumicznych. Pomiędzy frezowaniem warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej będzie przywrócony ruch, jednak wyłącznie dla mieszkańców korzystających z parkingów przyległych do posesji i garaży- podaje w komunikacie UM Zgorzelec.

Wykonawcą jest firma ABM ZGORZELEC I Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Jędrzychowicach.